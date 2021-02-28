تخليص الإبريز - حسن مدن

2021/02/28 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن معنى الإبريز، حسب قواميس اللغة، هو الذهب الخالص، ويقال: ذهب إبريز، والقطعة منه إِبريزة، وإلى رفاعة رافع الطهطاوي يعود الفضل في جعل هذه المفردة حاضرة، حين اختارها في عنوان كتابه الأشهر: «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، الذي يمكن أن نعده النافذة العربية الأولى على الفكر الأوروبي الحديث، وأحد الكتب المؤسسة لفكر النهضة العربية؛ بل لعله أهمها.لكن لسنا كلنا نعلم أن الكتاب حمل على غلافه عنوانين، لا عن ......





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