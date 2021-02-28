الأطباء الدوريون يطلقون نداء استغاثة: هل وصل الحال إلى ’’تجويع’’ الجيش الأبيض؟

2021/02/28 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلق الأطباء الدوريون، الأحد (28 شباط 2021)، نداء استغاثة، بعد عدم استلام رواتبهم لمدة ستة اشهر، فيما هددوا بالاعتصام والاضراب العام في حال عدم صرف رواتبهم.

وذكر الأطباء الدوريون في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد نصف عام من تعيينهم ، لم يتم تسليم رواتبهم لمدة ستة اشهر، وحقوقهم تطوف في مكاتب المسؤولين اللامسؤولين، في مخالفة وقحة للقانون، وعدم اكتراث لقرارات رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف البيان: "نحن ابناؤكم الاطباء المقيمون، يتخطفنا الموت والاصابات منذ اكثر من ستة اشهر، ونحن نعمل في اقسى ظروف صحية مرت على عراقنا الحبيب، ورواتبنا لا تصرف بحجج واهية (رغم تخصيصها من خارج الموازنة بقرار من مجلس الوزراء)، ونحن شباب لا نملك مصدرا للعيش سوى رواتبنا الزهيدة".

وتابع: "نحن الاطباء المقيمين، كنا قد علقنا عملنا مطلع الشهر الحالي، وبعد الوعود والعهود الكثيرة لصرف رواتبنا قبل نهاية شهر شباط، عدنا الى محال عملنا، فالقينا الحجة بعودتنا لمستشفياتنا، وهو المكان الذي نحبه ونرضاه وما تركناه الا مرغمين ومن الفاسدين مجبرين، فمضت مهلة الشهر ولم يطرأ الجديد سوى وعودهم الفضفاضة الفارغة والتسويف المتكرر ممن بيدهم القرار".

وأعلن الأطباء بحسب البيان، أنه "بدءاً من الاثنين المقبل سيتم تعليق عمل الاطباء المقيمين من دفعة 2019 جميع الردهات بلا استثناء، وتعليق عمل اطباء دفعة 2018 في الردهات الباردة مع استمرارهم بتغطية الردهات الحرجة حصرا، وذلك لمدة اثنين وسبعين ساعة فقط، وسيتلوها انسحابهم من الردهات كافة اذا لم يبادر المسؤولين لوضع حل فوري لكل المشاكل العالقة".

وأكمل البيان، أن "المخرج الوحيد للازمة هو الحل الاني والفعلي للملفات الاتية: (تسليم رواتب الاطباء المقيمين ومخصصاتهم كاملة، اكمال الكتب الرسمية التي وعدت بها الوزارة بشمول التدرج بالمخصصات والاعاشة، تشكيل لجنة عاجلة لوضع حلول حقيقية لتطبيق تعليمات التدرج الطبي الجديد على ان تكون برئاسة وزير الصحة حصرا وعضوية اطباء الدفعات المتضررة".

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