حسين العقابي لـ / نينا / : الملفات العالقة مع الاقليم لم تحسم لحد الان وهي جزء من تاخر اقرار الموازنة

2021/02/28 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان : الملفات العالقة مع الاقليم لم تحسم لحد الان وهي جزء من تاخر اقرار الموازنة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الموازنة لازالت في طور النقاشات مع الحكومة بشكل عام ونحن نمارس شتى انواع الضغط لتصحيح مسارها لان فيها اشياء لايمكن القبول بها وتمريرها .واضاف العقابي ان : الكثير من الملفات لايمكن تمريرها خاصة فيما يتعلق ببيع اصول الدولة وخصخصة القطاعات الحيوية وغيرها ./انتهى3

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