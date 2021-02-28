وزير النفط يفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية/موسع

2021/02/28 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل سعي الوزارة الى الاستثمار الامثل للثروة الغازية ، وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود، فضلاًعن زيادة الانتاج من الغاز السائل والنفثا وغيرها من المنتجات الاخرى.وقال خلال افتتاحه اليوم محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمال بطاقة (60) مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم ان : هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة والذي يضيف كمية (60) مقمق وهي المرحلة الاولى من المشروع المخطط له بطاقة (120) مقمق الى الانتاج الوطني ./انتهى

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