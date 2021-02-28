مسجدي: مستعدون لمساعدة العراق في المجال الامني

2021/02/28 | 10:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد إيرج مسجدي إن طهران مستعدة لمساعدة العراق في المجال الأمني....

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