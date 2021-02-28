2021/02/28 | 10:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.‏‎وقال مصدر طبي، إن “نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية”.وبين، أن “عدد الفحوصات في المحافظة بلغ 549 شخصا مشتبها بإصابتهم بالفيروس”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 114 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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