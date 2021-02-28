كتاب يحذر: الحياة العصرية تهدد قدرة الرجال على الإنجاب

2021/02/28 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حذر كتاب عالمة الاوبئة، لشانا سوان، من ان الحياة العصرية تهدد قدرة الرجال على الإنجاب.وقالت العالمة في كتابها المختص بعلم الاوبئة والذي صدر في الولايات المتحدة إن “انخفاض عدد الحيوانات المنوية والتغيرات في التطور الجنسي يهددان بقاء البشرية “، مبينة انها “عالمة أوبئة بيئية وإنجابية في كلية إيكان الطبية التابعة […]

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