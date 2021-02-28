2021/02/28 | 10:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتح وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية.وقال عبد الجبار، خلال افتتاحه المحطة، ان “الاستثمار الامثل للثروة الغازية ، وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود، فضلاً عن زيادة الانتاج من الغاز السائل والنفثا وغيرها من المنتجات الاخرى”.وأضاف، أن “هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة والذي يضيف كمية (60) مقمق وهي المرحلة الاولى من المشروع المخطط له بطاقة (120) مقمق الى الانتاج الوطني”.ولفت الى “خطط الوزارة في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب للعمليات النفطية. خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).