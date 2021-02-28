القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2021/02/28 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة في عدد من مناطق المحافظة.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "دوريات ومفارز مراكز الشرطة في مناطق الديوانية والجمهوري والإسكان نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القبض الصادرة من القضاء، تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص، أسفرت عن إلقاء القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

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