أحدث إحصائيات وفيات وإصابات كورونا عالمياً

2021/02/28 | 10:57 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 فبراير 2021 | 10:55 صباحاً

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أفادت وكالة "رويترز" بأن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 113.67 مليون شخص، فيما عدد الوفيات عالميا جراء الفيروس بلغ مليونين و626218.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس بالولايات المتحدة 28555069، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510931.

وفي الهند وصل عدد الإصابات إلى 11079979، فيما بلغ عدد الوفيات 156938.

أما في البرازيل، فقد وصل عدد الإصابات إلى 10455630، فيما وصل عدد الوفيات إلى 252835.

وفي روسيا، بلغ عدد الإصابات بالفيروس 4234720، فيما وصل عدد الوفيات إلى 191170.

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