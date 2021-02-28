ميانمار تتهم سفيرها لدى الأمم المتحدة بالخيانة.. وكياو: سأقاوم الانقلاب

2021/02/28 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد مندوب ميانمار في الأمم المتحدة كياو مو تون، بمقاومة المجلس العسكري الحاكم الذي أقاله من منصبه بعدما ناشد دول العالم استخدام "كل الوسائل الضرورية" لإبطال انقلاب الأول من فبراير شباط الذي أطاح بزعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي.

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