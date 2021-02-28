2021/02/28 | 11:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توفي، صباح اليوم الأحد، نجم الكرة العراقية السابق صباح عبد الجليل عن عمر ناهز السبعين عاماً، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد.وقد أصيب عبد الجليل بالفيروس قبل سبعة أيام مر خلالها بحالة صحية سيئة قبل أن يفارق الحياة اليوم.ويعد عبد الجليل أحد نجوم جيل السبعينات وشارك في بطولة الخليج العربي عام 1976 وتألق سنوات مع المنتخب وتوج بلقب الدوري مدرباً عندما أشرف على قيادة الغريمين الزوراء عام 2001 والقوة الجوية عام 2005.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق صباح عبد الجليل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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