جامعة الموصل تكشف النقاب عن متحف الكتروني لتخليد آثار المدينة

2021/02/28 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت جامعة الموصل، الأحد، الشروع بإنشاء أول متحف إلكتروني افتراضي (Virtual museum) خاص بمدينة الموصل بجهود محلية ودعم فرنسي.

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وقال رئيس الجامعة قصي كمال الدين الاحمدي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (28 شباط 2021)، إن "مشروع فريق ( I Pro One) الذي ضم ثلاثة طلبة من قسم هندسة الميكاترونكس في كلية الهندسة، ويعد الاول من نوعه، سيعمل على احياء آثار مدينة الموصل التي تعرضت للدمار بنسبة كبيرة جدا على ايدي عصابات داعش الارهابية خلال سطوتها الاثمة على المحافظة".

وأوضح أن "مشروع المتحف هو أحد المشاريع الفائزة ضمن برنامج التعاون بين جامعة الموصل والحكومة الفرنسية وجرى تمويله من قبل منظمة (Expertise France) الفرنسية".

وأضاف الاحمدي أن "الاعمال تتضمن جمع البيانات الخاصة بكل معلم آثاري ومعالجتها بتقنيات عالية للحصول على صور ثلاثية الأبعاد للمعلم الأصلي، ليجري بعدها تحويل البيانات رقميا بحيث يمكن طباعته بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد 3D ".

وكشف رئيس الجامعة عن "تمكن الفريق ايضا ضمن جهود انشاء المتحف الافتراضي، من طبع العديد من مجسمات الآثار الموصلية الشهيرة التي تستخدم حاليا للدراسة في كلية الآثار"، مؤكدا ان "المشروع سيُسهم بتعزيز مكانة المدينة عالميا ويسلط الضوء على آثارها وأهميتها".

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