السفارة الصينية لدى العراق تصدر بيانا حول شحنة لقاحات كورونا

2021/02/28 | 11:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أصدرت السفارة الصينية لدى العراق، الأحد، بيانا حول أول وجبة من لقاحات كورونا المقرر ارسالها للعراق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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