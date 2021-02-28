وزير الخارجية العراقي من ايران يؤكد مضي العراق بالحوار الستراتيجي مع واشنطن لتعزيز مصلحة العراق

2021/02/28 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته طهران، مضي العراق بالحوار الستراتيجي مع واشنطن، لتعزيز مصالح البلاد.وحسب بيان صادر عن الوزارة أنه أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم السبت، 27 شباط، 2021، زيارةً إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة رافقه … Readmore

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