الحشد الشعبي يقتل “داعشيا” ويطيح بآخر في جرف النصر

2021/02/28 | 11:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن مقتل أحد عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي واعتقال آخر في ناحية جرف النصر شمالي بابل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 47 ضمن قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من قتل أحد عناصر فلول “ داعش” الإرهابي في ضفاف نهر الفرات بناحية جرف النصر”.وأضاف البيان أنه “تم القاء القبض على أحد عناصر “ داعش” وذلك خلال عملية أمنية نوعية قامت بتنفيذها”.



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