فصيل عراقي يتحدث عن أكثر من طريقة للرد على القصف الأمريكي الأخير: الظرف سيحدده

2021/02/28 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت كتائب سيد الشهداء، إحدى أبرز الفصائل العراقية المسلحة، اليوم الأحد، أن رد فصائل المقاومة على القصف الامريكي على الحشد الشعبي على الحدود العراقية – السورية، وارد جداً، وبأي لحظة.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مختصين بفصائل المقاومة هم من يقررون مكان وزمان الرد على القصف الأمريكي على الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية- السورية".

وبين الفرطوسي، أن "احتمالية رد فصائل المقاومة على القصف الامريكي واردة جداً، خصوصاً أن المقاومة تمتلك أدوات كثيرة للرد منها الإعلامية والدبلوماسية وكذلك الرد العسكري"، لافتاً إلى أن "كل شيء متاح أمام الفصائل العراقية، لكن يبقى الظرف هو من يحدد نوع الرد".

واعتبرت فصائل المقاومة العراقية، امس السبت، أن استهداف نقاط الحشد الشعبي ستطيح بكل التفاهمات التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياسية.

وجاء في بيان للفصائل إنه "في الوقت الذي يلجأ فيه الخائبون الخائفون الخائنون إلى سوق التبريرات الواهية لشرعنة وجود قوات الاحتلال الأمريكي المجرم على أرض العراق؛ خلافاً للقانون والدستور، ويكيلون التُّهم لكل رافض، ومعارض، ومقاوم لهذا الاحتلال البغيض؛ متناسين عمداً أن هذا موقف الملايين من أبناءِ الشعب العراقيّ الذي صاغه البرلمان بقرار إخراج القوات الأجنبية التي تصر يوماً بعد آخر على إحراج كل مطبّل، ومزمّر لها بأفعال لا تمتّ بصلة إلى القانون الدولي، أو أدنى مبادئ احترام السيادة للدول المستقلة"، موضحاً أنه "لا يمكن أن تقبل بها أصغر الدول في العالم؛ فضلاً عن دولة بحجم العراق، وتاريخه، وخلفيته الثقافية، والدينية، ونسيجه الاجتماعي المعروف".

وأضاف أنه "لن تكون جريمتهم باستهداف نقاط الحشد الشعبي المرابط على حدود العراق للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي آخر جرائم الاحتلال؛ ولكنها حتماً ستكون الأكثر تكلفة، وستطيح بكل التفاهمات التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياسية، وتشطب بنحو نهائي وقاطع على كل قواعد الاشتباك التي فرضتها التفاهمات السياسية بعد أن أثبتت عقمها وعدم جدواها".

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