باحثون أمريكيون يشبّهون مدمني التفاعل في السوشيال ميديا بـ ’’الفئران’’

2021/02/28 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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يكرس الكثيرون أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا بحثًا عن إعجاب أو أيًا من االتفاعل على المنشورات التي يقوم بإضافتها على صفحته، هذا النهم والسعي وراء كل هذه الامور لخصته دراسة حديثة أوضحت فيها أن المستخدمين الذين يتوقون إلى الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لديهم أنماط تفكير مشابهة بشكل أساسي لأنماط فئران المختبر التي تبحث عن الطعام.

وجد باحثون من الولايات المتحدة وأوروبا أن الجهود المبذولة لتعظيم الإعجابات "اللايكس" تتبع نمط ما يسمى التعلم بالمكافأة الموجود أيضًا في الحيوانات التي تسعى للحصول على مكافآت غذائية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقدر الخبراء أن منصات مثل Facebook و Twitter و Instagram استحوذت على اهتمام أكثر من أربعة مليارات شخص لساعات متعددة كل يوم في العام الماضي.

بينما شبّه البعض التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بالإدمان ، ظل من غير الواضح سبب دفع البعض للانخراط بقلق شديد مع مثل هذه المنصات عبر الإنترنت، وقال الباحثون إن النتائج الجديدة قد تساعد الخبراء في اكتشاف طرق جديدة لمعالجة مشكلة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

قال مؤلف البحث وعالم النفس "ديفيد أموديو" من جامعة نيويورك إن هذه النتائج تثبت أن مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي تتبع المبادئ الأساسية المشتركة بين الأنواع لتعلم المكافأة، وقد تساعدنا هذه النتائج في فهم سبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية لكثير من الناس.

وأضاف أن الدراسة قد "تقدم أدلة ، مستعارة من بحث حول التعلم بالمكافأة والإدمان ، لكيفية معالجة الانخراط المزعج عبر الإنترنت".

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