ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال متهمين بالسرقة والاتجار بالمواد المخدرة في مناطق مختلفة من بغداد

2021/02/28 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت قيادة عمليات بغداد عن ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال متهمين بالسرقة والاتجار بالمواد المخدرة في مناطق مختلفة من العاصمة.وذكرت في بيان : ان فرقة المشاة السادسة واصلت تنفيذها للعمليات الاستباقية بهدف تأمين حماية قاطع مسؤوليتها، حيث تـــــم اجراء عمليات البحث والتفتيش فـــــي مناطق شمال وغربي بغداد أسفرت عــن ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال عــدد مــــن المتهمين وفـــــــق مواد قانونية مختلفة.واضافت : ان فرقة المشاة الحادية عشر استمرت بتامين الحماية لـ(64) مركز اانتخابيا، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بالمخدرات.فيما نفذ اللواء (27) عملية بحث وتفتيش ضمن قاطع مسؤولية اللواء، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء العراقي، فضلاً عن الاستمرار بنصب كاميرات المراقبة في الطرق الرئيسة والفرعية.واوضحت ان الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على (17) متهما وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهمون بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كمية مختلفة من المواد المخدرة وأدوات تعاطيها، فيما تم ضبط اسلحة غير مرخصة عند البعض منهم، واعتقال متهمين اثنين بعد قيامهما برمي رمانة صوتية على دار أحد المواطنين إثر خلاف شخصي بينهم، فضلاً عن تنفيذ واجب إسناد للجان فرض الغرامات على المخالفين لحظر التجوال الجزئي.واشارت الى ان القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، وغلق عدد من المطاعم والقاعات المخالفة لتعليمات اللجنة الصحية العليا، وضبط أسلحة غير مرخصة واعتدة مختلفة./انتهى3

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