استشهاد ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

2021/02/28 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن استشهاد ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصلوقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان " عبوة ناسفة انفجرت قرب قرية صكورات التابعة لقضاء الحضر جنوب الموصل ما اسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين./انتهى

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