عشية زيارة البابا.. كورونا يصيب سفير الفاتيكان بالعراق

2021/02/28 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سفير الفاتيكان في العراق ميتجا ليسكوفار، والذي يعد الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا فرنسيس، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا....

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