2021/02/28 | 11:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. بلدية الدورة تستغل الحظر الوقائي وتقوم بحملة تنظيف وإكساء للشوارع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بلدية الدورة تستغل الحظر الوقائي وتقوم بحملة تنظيف وإكساء للشوارع) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. بلدية الدورة تستغل الحظر الوقائي وتقوم بحملة تنظيف وإكساء للشوارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).