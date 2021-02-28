علاوي يدعو لعقد مؤتمر وطني لاصلاح العملية السياسية في العراق بشكل جذري وبناء اسس جديدة

2021/02/28 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون عن المتظاهرين السلميين وبعض الاتحادات والنقابات لإصلاح العملية السياسية في العراق.جاء ذلك خلال بيان لرئيس ائتلاف الوطنية حيث قال علاوي، ان “العملية السياسية في … Readmore

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