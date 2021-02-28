الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية كبيرة ضد السعودية ويتوعدون بتوسيع هجماتهم

2021/02/28 | 11:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية اليوم الأحد عن تنفيذها “عملية هجومية كبيرة باتجاه العمق السعودي” باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية كبيرة ضد السعودية ويتوعدون بتوسيع هجماتهمالتحالف العربي: تدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة وصاروخ باليستي أطلقها الحوثيون نحو الرياض وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن العملية التي أطلق عليها اسم “توازن الردع الخامسة” استمرت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، باستخدام صاروخ باليستي من نوع “ذوالفقار” و15 طائرة مسيرة.وذكر المتحدث أن تسع طائرات من طراز “صماد 3” استهدفت “مواقع حساسة” في العاصمة السعودية الرياض، فيما […]

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