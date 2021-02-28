2021/02/28 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مبادرة اهالي الناصرية لحماية المتظاهرين والشرطة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة اهالي الناصرية لايقاف نزيف الدم – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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