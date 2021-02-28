2021/02/28 | 12:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمال تحمل جزيئات مشعة تهاجم فرنسا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمال تحمل جزيئات مشعة تهاجم فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).