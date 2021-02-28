أسلحة وأعتدة وغلق مطاعم مخالفة.. حصيلة عمليات أمنية في العاصمة بغداد

2021/02/28 | 12:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتهمين وضبطت أسلحة غير مرخصة واعتدة، فيما أشارت إلى أنها أغلقت عددا من المطاعم المخالفة لقوانين اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وقالت العمليات في بيان، إن “فرقة المشاة السادسة، واصلت تنفيذها للعمليات الاستباقية بهدف تأمين حماية قاطع مسؤوليتها، حيث تـــــم إجراء عمليات البحث والتفتيش فـــــي مناطق شمال وغربي بغداد، أسفرت عــن ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال عــدد مــــن المتهمين وفـــــــق مواد قانونية مختلفة”.وأضاف البيان، “تستمر فرقة المشاة الحادية عشر بتأمين الحماية لـ64 مركزاً انتخابياً، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: إلقاء القبض على عدد من […]

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حصيلة عمليات أمنية في العاصمة بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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