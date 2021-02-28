2021/02/28 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط: نقاش جاد مع توتال الفرنسية ولوك اويل الروسية لتشييد معامل لإنتاج الغاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: نقاش جاد مع توتال الفرنسية ولوك اويل الروسية لتشييد معامل لإنتاج الغاز) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: نقاش جاد مع توتال الفرنسية ولوك اويل الروسية لتشييد معامل لإنتاج الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).