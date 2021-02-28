التطبيعية تعزي بوفاة الكابتن صباح عبدالجليل

2021/02/28 | 12:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الأحد، لاعب المنتخب الوطني السابق والمدرب صباح عبدالجليل.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 شباط 2021)، "تتقدم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بأحر التعازي والمواساة للوسط الرياضي لوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق والمدرب القدير صباح عبدالجليل أثر مضاعفات فيروس كورونا".

وتوفي لاعب كرة القدم العراقية والمدرب صباح عبدالجليل، في وقت سابق اليوم، إثر إصابته بكورونا.

وقالت الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس" (28 شباط 2021) إن "اللاعب الدولي السابق صباح عبدالجليل توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وبرز صباح عبدالجليل بشكل لافت جداً في خليجي "4" بالدوحة عام1976 والذي تمثل مشاركته الوحيدة في دورات الخليج.

وبرغم أن مسيرة اللاعب صباح عبد الجليل مع المنتخبات الوطنية قد بدأت قبل عام1976، إلا أن مشاركته في مباريات دورة الخليج الرابعة التي جرت في الدوحة عام1976 جعلت منه نجماً كبيراً داخل العراق وفي المنطقة الخليجية.

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