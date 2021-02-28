افتتاح اكبر ردهة للعناية المركزة في اربيل

2021/02/28 | 12:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقوم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بافتتاح اكبر ردهة للعناية المركزة في محافظة اربيل ، فيما حذرت من خطورة ازدياد نسبة الاصابات بكورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: في اطار الاستعدادت الجارية لمواجهة الموجة الجديدة من فايروس كورونا وانتشار فايروس كورونا المتحور ستقوم وزارة الصحة بافتتاح اكبر ردهة للعناية المركزة في محافظة اربيل ، بعد الانتهاء من عمليات البناء وتوفير جميع المستلزمات والاجهزة الطبية لمعالجة المصابين بفايورس كورونا.

واضاف البيان: ان افتتاح هذا الردهة ياتي في وقت تزداد فيه نسبة الاصابات بفايروس كورونا بين المواطنين وجميع المؤشرات تدل على ظهور موجة اخرى من الجائحة، وان اقليم كوردستان امام خطورة انتشارا سريع للفايروس.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية والابتعاد عن التجمعات لتجنب اصابتهم بفايورس كورونا.

PUKmedia ترجمة

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