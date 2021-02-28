وزير النفط العراقي يفتتح محطة للغاز بطاقة 60 مليون قدم مكعب قياسي يوميا

2021/02/28 | 12:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: افتتح وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الأحد، محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية، بطاقة 60 مليون قدم مكعب قياسي باليوم (مقمق).وأكد إسماعيل، في بيان لوزارة النفط، سعى الوزارة إلى الاستثمار الأمثل للثروة …

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