تحالف الفتح يحذر من انهيار العملية السياسية اذا لم تكن النوايا صادقة لاجراء الانتخابات في موعدها

2021/02/28 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلدواي، اليوم الاحد، من انهيار العملية السياسية برمتها ما لم تكن هناك نوايا حقيقية وصادقة باجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن حل مجلس النواب خيار متداول.وقال البلداوي: إن “العملية السياسية ستنهار … Readmore

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