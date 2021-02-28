بلنكن: واشنطن قلقة جدا من الوضع في إقليم تيغراي الاثيوبي

2021/02/28 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت الفظائع التي يجري الحديث عنها في إقليم تيغراي في إثيوبيا، داعيا الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين الآخرين إلى المساعدة في معالجة الأزمة في المنطقة المنكوبة.وجاءت تصريحات بلينكن غداة نشر منظمة العفو الدولية تقريرا … Readmore

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