الشابندر: هناك من يقمع متظاهري الناصرية ويسفك دمائهم عن عمد!

2021/02/28 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق السياسي المستقل، عزت الشابندر، الأحد، بشان الأحداث والتطورات الأمنية في الناصرية.

وقال الشابندر، في تغريدة على "تويتر" تابعها NRT عربية، اليوم، 28 شباط 2021، إن "أحداث الناصرية وشعاراتها الخطيرة وضحاياها الكثيرة لماذا وبخدمة من ؟".

وتابع متسائلا " من يقمع المتظاهرين ويسفك الدماء عن عمد لماذا ودفاعا عن من ؟".

وكان مصدر امني، أفاد في وقت سابق، بسحب قوات مكافحة الشغب من شوارع الناصرية وانتشار الجيش والشرطة المحلية فيها.

ر.إ

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