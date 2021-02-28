التربية تعلن عن قرارات جديدة بخصوص التعليم الالكتروني

2021/02/28 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الاحد، ان التعليم الالكتروني مستمر لغاية 3 اذار، و قرارات الوزارة ترتبط ارتباطا وثيقا بمقررات لجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال المتحدث بإسم وزارة التربية، حيدر فاروق في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 شباط 2021)، ان " التعليم الالكتروني سيستمر لغاية 3 اذارالمقبل"، مشيرا الى ان "امتحانات نصف السنة يجب أن تكون حضورية في المدارس".

واضاف البيان، ان "قرارات وزارة التربية مرتبطة ارتباطا وثيقا وتاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

N.A

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