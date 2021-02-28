خبراء: اقتصاد الصين سيتجاوز الولايات المتحدة في 2035

2021/02/28 | 12:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقع خبراء اقتصاديون من بنك أوف أمريكا أن يكون لدى الصين فرصة جيدة لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم.وبحسب موقع “سي إن بي سي” فإن الخيراء أكدوا أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين تتطلب متوسط ​​نمو سنوي يبلغ 4.7٪ خلال الـ 15 عاما القادمة، وهو ما قال بعض المراقبين إنه قد يكون من الصعب تحقيقه.وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد توقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إمكانية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ودخل الفرد بحلول عام 2035.من جانبها قالت هيلين تشياو، رئيسة اقتصاديات آسيا في “بوفا جلوبال ريسيرش”، […]

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