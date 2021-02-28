الزراعة: القوات الأمنية مستمرة بحملات إتلاف المواد الزراعية المهربة

2021/02/28 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الزراعة، قيام قوات الجيش والجهات الأمنية بمنع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد وإحالة المخالفين للقضاء من خلال فرض سيطرتها على جميع المنافذ.

واعلنت الوزارة في بيان حجز وإتلاف مئات الاطنان من الدجاج والبيض والمحاصيل الزراعية القادمة من دول الجوار عبر منافذ عدة وذلك لتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تنص على حماية المنتج المحلي والحد من الاغراق بالسلع الذي عانى منه السوق المحلي وأدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني في البلاد.

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