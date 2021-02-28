2021/02/28 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص اتهم عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، اليوم الاحد، الادارة الامريكية بمحاولة احياء خط النار بين العراق وسوريا لضرب استقرار وادي الرافدين.وقال البلداوي في حديث لـ” المركز الخبري الوطني”، إن “الضربات الامريكية الاخيرة التي استهدفت الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية – السورية تحمل اهدافا متعددة لكنها اهمها هو محاولة لاحياء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إحياء “خط النار” بين العراق وسوريا..



الفتح: واشنطن تلعب لعبة خطيرة المركز الخبري الوطني.

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