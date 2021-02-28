الدولار يواصل استقراره امام الدينار في بغداد وكردستان

2021/02/28 | 12:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في اقليم كردستان اليوم الاحد ( 28 شباط 2020).

وقال مراسلنا، ان بورصه اربيل شهدت اسعار الدولار فيها انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145.500دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144500 دينار لكل مائة دولار أمريكي، مبينا ان الاسعار في الاسواق المحلية في بغداد جاءت بنفس الارقام.

واشار مراسلنا الى ان اسواق البورصة الرئيسية في بغداد ما تزال مقفلة لليوم الثاني نتيجة الحظر الشامل الذي سينتهي فجر يوم الأثنين.

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