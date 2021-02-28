الاولمبية تصدر بياناً بشان رحيل عبد الجليل

2021/02/28 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداصدرت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، بياناً تنعى فيه وفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب صباح عبد الجليل.وذكرت الاولمبية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الوسط الرياضي العراقي تقى اليوم نبأ رحيل المدرب الكروي المعروف واللاعب الدولي السابق صباح عبدالجليل اثر تأثره بمضاعفات فايروس كورونا”.واضافت “عبد الجليل كان واحداً من أبرز لاعبي الجيل الذهبي الكروي العراقي في مرحلة السبعينيات، وهو الجيل الذي شكّل أساساً متيناً للنهضة الكروية حينذاك”.وبينت ان “عبد الجليل مثل منتخب العراق الوطني بكرة القدم، والعسكري وأشرف على تدريبات العديد من الاندية العراقية والعربية مثلما أشرف على تدريب المنتخبات الوطنية لجميع الفيئات”.وتوفي عبد الجليل صباح الويم في احد مستشفيات بغداد عن عمر ناهز 69 عاماً.



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