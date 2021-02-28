نائب: الملفات العالقة مع الاقليم لم تحسم لحد الان وهي جزء من تاخر اقرار الموازنة

2021/02/28 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي،الاحد، ان الملفات العالقة مع الاقليم لم تحسم لحد الان وهي جزء من تاخر اقرار الموازنة.

وقال العقابي في حديث صحفي، ان الموازنة لازالت في طور النقاشات مع الحكومة بشكل عام ونحن نمارس شتى انواع الضغط لتصحيح مسارها لان فيها اشياء لايمكن القبول بها وتمريرها .

واضاف ان الكثير من الملفات لايمكن تمريرها خاصة فيما يتعلق ببيع اصول الدولة وخصخصة القطاعات الحيوية وغيرها .

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