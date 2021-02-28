الحوثيون يعلنون استهداف الرياض ومدنا سعودية بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة

2021/02/28 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الأحد، أن ميليشياته شنت هجوما على على الأراضي السعودية باستخدام صاروخ باليسيتي و15 طائرة مسيرة مفخخة.

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