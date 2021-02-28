نائب عن الفتح: تصريح فؤاد حسين منح الضوء الأخضر للضربة الأميركية

2021/02/28 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..دان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , تصريح وزير الخارجية فؤاد حسين بشان فصائل المقاومة الإسلامية، معتبرا أن تصريحه منح الضوء الأخضر للضربة الامريكية على الشريط الحدودي مع سوريا.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اتهام وزير الخارجية فؤاد حسين بعدم شرعية فصائل المقاومة هو تعبير عن رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يناوئ فصائل المقاومة والحشد الشعبي اللذان افشلا مخطط الديمقراطي الكردستاني في السيطرة على سنجار ” .وأضاف ان ” تصريح حسين بمثابة منح الضوء الأخضر للامريكان لاستهداف الحشد على الشريط الحدودي مع سوريا ” , مطالبا لجنة العلاقات الخارجية بـ”استضافة الوزير للتحقيق بشان التصريح الذي ادلى به لكونه شخصي وحزبي مستغلا منصبه الاتحادي”.وكان المتحدث باسم العشائر المتصدية للإرهاب سفيان العيثاوي دعا في تصريح سابق، الحكومة الى الكشف عن تفاصيل العدوان الاميركي ضد الحشد الشعبي في الانبار، مبينا ان نقف صفا واحدا مع الحشد الشعبي ولن نقبل باستهدافه من قبل اية جهة كانت.



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