عراقي نيوز ينشر مقالة السفير الصيني في بغداد

2021/02/28 | 12:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر موقع “عراقي نيوز” مقالة السفير الصيني في بغداد، تشانغ تاو، اليوم الاحد، حول التعاون بين البلاده والعراق بقضية مكافخة فيروس كورونا واللقاح المضاد له.وكتب تاو مقالة بعنون “لنبني الحصن الحصين للتعاون الصيني العراقي بشأن مكافحة الوباء باللقاح المضاد لكوفيد-“19.وفيما يلي نص المقال: لنبني الحصن الحصين للتعاون الصيني العراقي بشأن مكافحة الوباء باللقاح المضاد لكوفيد-19 بقلم السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو يعتبر عام 2020 عاما استثنائيا للغاية لكل من الصين والعراق.على وجه جائحة كوفيد-19 المفاجئة، تغلب الشعبان الصيني والعراقي على الصعوبات بالتساند والتآزر وكافحا الجائحة الفتاكة بعزيمة وشجاعة كبيرة اعتمادا على قوة العلوم والعقلية وتكريسا […]

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