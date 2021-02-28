الايام نيوز ينشر مقالة السفير الصيني في بغداد

2021/02/28 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” مقالة السفير الصيني في بغداد، تشانغ تاو، اليوم الاحد، حول التعاون بين البلاده والعراق بقضية مكافخة فيروس كورونا واللقاح المضاد له.وكتب تاو مقالة بعنون “لنبني الحصن الحصين للتعاون الصيني العراقي بشأن مكافحة الوباء باللقاح المضاد لكوفيد-“19.وفيما يلي نص المقال: لنبني الحصن الحصين للتعاون الصيني العراقي بشأن مكافحة الوباء باللقاح […]

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