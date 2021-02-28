2021/02/28 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضى طفلان وامرأة وأصيب ثلاثون آخرون جراء حريق اندلع في مخيّم الهول للنازحين شمال شرق سوريا، وفق مسؤول محلي.

وصرّح مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد لوكالة فرانس برس عن تفاصيل الحادث مبينا ان الحريق وقع أثناء احتفال النازحين السوريين بعرس داخل المخيم وبسبب وقوع مدفأة وانفجارها في مكان الاحتفال احترق.

واكد أحمد نُقل نحو ثلاثين شخصا أصيبوا بحروق إلى المستشفى، بينهم شخصان بحال حرجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع طفلين وامرأة جراء حريق في “مخيم الهول” شمال شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع طفلين وامرأة جراء حريق في “مخيم الهول” شمال شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).