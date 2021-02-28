السفارة الصينية لدى العراق تصدر بيانا حول شحنة لقاحات كورونا

2021/02/28 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

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ذكرت السفارة الصينية، في بيان عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، ان الطائرة العراقية التي وصلت إلى بكين ستحمل شحنة لقاحات تبرعت بها الصين للحكومة العراقية

واوضح البيان ان عملية شحن اللقاحات الصينية المضادة لكورونا التي تبرعت بها الحكومة الصينية للحكومة العراقية، اجريت بعد ان وصلت الطائرة العراقية إلى مطار بكين العاصمة الدولي.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد اكدت أن يوم غد الاثنين هو موعد وصول أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الصين.

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