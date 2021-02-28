الأسدي: نسعى لوضع أسس اختيار محافظ لذي قار بعيدا عن الضغوط الحزبية

2021/02/28 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظُ ذي قار عبد الغني الأسدي أن مهمته في المحافظة وقتية وذلك لتهدئة الأوضاع مضيفا أنه يسعى لوضع أسس اختيار محافظ بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية.

وذكر الأسدي خلال لقائِه قادةَ أمنٍ ومسؤولين محليين في ذي قار فور مباشرته بمهامه كمحافظ ذكر أنه وجه بمنعِ استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين مشيرا إلى أن هذه التوجيهات صادرةٌ أيضا من القائد العام للقوات المسلحة.

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