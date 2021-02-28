2021/02/28 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني زفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، بشرى سارة للأطباء المقيمين وقالت الصحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، واستناداً الى قرار مجلس الوزراء في تمويل رواتب المقيمين الدوريين للفترة من مباشرتهم ولغاية الشهر الحالي، ستباشر وزارة المالية دائرة المحاسبة باطلاق تمويل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تزف بشرى للأطباء المقيمين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تزف بشرى للأطباء المقيمين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تزف بشرى للأطباء المقيمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).