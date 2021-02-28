2021/02/28 | 13:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثير من احداث التاريخ التي انتهت بمآسي وتإخرت امّم من مواكبة التطور بعد ان دفعت شعوبها ثمن اخطاء حكامها الذين تعاملوا مع مواقف كان من الممكن تفاديها لكن التسرع والتكبر ورؤية الامور من جانب واحد دون اخذ المشورة وحساب ماتؤول اليه نتائج اتخاذ قرارات مصيرية وبجرة قلم قلبت الأوضاع رأسا على عقب وأقرب مثال ماحدث من النظام المتغطرس الذي اختار قتل ابناء الشعب بشتى الطرق ولاتفه الأسباب بدأها بالحرب العراقية الايرانية لثمان سنوات والتي خلفت مئات الآف من الشهداء والجرحى والأرامل والأيتام تليها غزو الكويت وماتسبب ضحايا بالآف من حصار دفعنا ثمنه ومازلنا نسدد الديون.

كل مامر نعرفه بل عايشنا ظروفه القاسية وكل حديث يدور حول تلك الحقبة يلعنها اللاعنون والتي كان من الممكن تفاديها لتكون اوضاع العراق غير لو لم ندخل بتلك الحروب ، كلام جميل لكن السؤال هل بدأ عصر جديد بعد ٢٠٠٣؟وأتعظ من لعن حكام الامس ورسم خارطة جديدة للبدأ بمستقبل يخلوا من تبعات وارهاصات الماضي المؤلمة لكل العراقيين ؟ الجواب نعرفه أيضا نحن الشعوب التي دفعت ثمن اختيارات المتسلطين ثمانية عشر عاما من حروب طائفية وتجرأت علينا وحوش بشرية نتيجة صراعات الداخل لتقتل من جديد شباب العراق ولتدخل مجاميع جديدة من أطفال العراق ضمن أحصائية الأيتام ومعهم الارامل أمهاتهم ، وتكالبت علينا قوى الشر من كل حدب وصوب ، بسبب خلافات الأحزاب السياسية التي تسابقت من اجل مصالحها على حساب دماء ابناء ، عشرات القنوات الفضائية تستضيف يوميا شخصيات سياسية وحكومية والجميع يتحدث عن ضرورة الإصلاح ويشير الى جهات فاسدة جعلت الأوضاع على ماهي عليه ، وأصبح المواطن في حيرة من أمره من هم الفاسدون اذا ، أضف الى ذلك لجان النزاهة تحيل ملفات الفاسدين الى القضاء لعشرات بل مئات من وزراء ووكلاء ومدراء عامون تم اختيارهم عبر المحاصصة ،كل ذلك سببه (جرة قلم ) نعم جرة قلم جرت معها البلاد الى المجهول ولسان المواطن العراقي يرددالامس افضل من اليوم وهكذا.

اختيار ادارة مؤسسات الدولة صارت بيد من يدفع اكثر بلد خالي من التخطيط في كل شيئ ، فقط أزمات يدفع ثمنها المواطن ، ممكن ان يتغير الوضع وينتهي هذا الكابوس اذا بدأ الشعب بخطوة وان كانت متأخرة فالعراق يذخر بالكفاءات والنخب لترسم خارطة طريق من خلال الانتخابات القادمة وايضاً بجرة قلم لاختيار من يخدم الشعب لا يسرقه ولتشطب الفاسدين ومن استغلوا المناصب سواء التشريعية او التنفيذية وحتى الحزبية لخدمة مصالحهم وعوائلهم فعلى الأحزاب التي تدعي بتاريخها خدمة الشعب مسؤولية ان تحسن الاختيار ومراقبة أداء من أناطت بهم المسؤولية بالعاصمة بغداد وبقية المدن ،وليكون للشعب كلمته واختيار القلم بموضعه الصحيح وينهي هيمنة المتسلطين لمنع الفاسدين من العودة .

صلاح شمشير

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرة قلم..) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرة قلم..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).